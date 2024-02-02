«Маршруточного принца» заподозрили в изнасиловании 16-летней студентки Mash: студентка «Синергии» обвинила сына миллионера в изнасиловании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

21-летнего сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья заподозрили в изнасиловании 16-летней студентки университета «Синергия», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, девушка написала заявление, в котором обвинила молодого человека в нападении в машине. Как пишет канал, жертва опасается того, что дело могут замять из-за связей отца нападавшего.

Девушка рассказала, что она и ее подруга сели к молодому человеку во внедорожник Toyota Fortuner и он привез их на автозаправочную станцию. Подруга девушки ушла домой, но ее он уговорил остаться, чтобы «ещё немного поболтать». Тогда, утверждает студентка, он заблокировал двери в машине, напал на нее, придушил и изнасиловал. С ее слов, когда все закончилось, нападавший сел за руль и подбросил ее до метро.

Девушка решилась рассказать о случившемся родителям лишь через неделю и написала заявление в полицию. Студентка и ее семья опасаются, что расследование дело может сойти на нет, так как напавший на нее является сыном миллионера с азербайджанскими корнями. Как пишет Mash, он заведует сетью транспортных и пассажирских перевозок в Москве и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 17-летний студент техникума изнасиловал маленькую девочку, которой было около 10 лет. Заявление в полицию написала мать ребенка.