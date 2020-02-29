Акция памяти политика Бориса Немцова завершилась в Москве без происшествий. По данным столичного ГУВД, участие в ней приняли более десяти тысяч человек. Альтернативные наблюдатели утверждают, что вдвое больше.
Люди прошли колонной от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова. Они несли транспаранты в память об убитом оппозиционере, некоторые были с призывами к изменению власти в стране.
Ядро колонны составляли активисты различных политических движений, в том числе ПАРНАС и «Солидарности», в разное время созданных при участии Немцова. Среди участников было большое количество студентов и пенсионеров.
При этом, как отмечает корреспондент NEWS.ru, отношение организаторов к журналистам было избирательным. Возможность в полной мере работать они дали преимущественно оппозиционным СМИ. Представителям государственных телеканалов, наоборот, чинили препятствия, а участники шествия освистывали их и пытались прогнать.
Не смогли в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность и нейтральные журналисты. Так, одного из фотографов грубо вывели под руки, а видеооператора NEWS.ru сопровождающие одного из политических деятелей оттолкнули при попытке взять интервью.
По данным московской полиции, на марше памяти Немцова в Москве задержаний не было.
Как писал NEWS.ru, на время проведения акции по всему маршруту следования людей были усилены меры безопасности. Тщательнее проверяли пассажиров и на близлежащих станциях метро. Однако после завершения шествия, когда люди начали расходиться, на некоторое время образовалась давка.
Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.
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