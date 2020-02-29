Несмотря на чрезвычайные меры по предупреждению распространения эпидемии коронавируса, «Аэрофлот» продолжает совершать регулярные рейсы из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга на российскую территорию. Это происходит на фоне приостановки полётов других авиакомпаний, полной остановки железнодорожного сообщения, вывоза россиян военными самолётами из Поднебесной в карантинную зону в Сибири.

Корреспонденты NEWS.ru побывали в терминале F аэропорта Шереметьево, где сконцентрированы все китайские рейсы «Аэрофлота», и убедились — государственный авиаперевозчик продолжает доставлять в Москву туристические группы из охваченного эпидемией Китая, не...