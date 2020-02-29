Марш памяти Бориса Немцова в Москве собрал более 10 тысяч человек. Многие из них пришли не только и даже не столько для того, чтобы вспомнить о политике, убитом пять лет назад. Лозунги и плакаты были разными. Одни требовали не вносить поправки в Конституцию, вторые выражали поддержку Украине, третьи говорили о смене власти. Не остались без внимания судьбы политических заключённых и коррупция — ради создания её образа даже соорудили целый костюм. Как прошёл марш памяти Бориса Немцова, смотрите в материале NEWS.ru.