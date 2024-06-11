Марков задал неудобный вопрос о теракте в «Крокусе» Марков: люди хотят знать факты о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди хотят получить фактические подтверждения того, что к мартовскому теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье причастны украинские власти, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Таким образом он прокомментировал заявление директора ФСБ Александра Бортникова о том, что спецслужбам удалось установить причастность к преступлению военной разведки Киева.

Но все ждут фактов. Потому что власти России о причастности властей Украины заявляли много раз. Но факты предоставить не могли. Это заявление ФСБ — это повторение прежних обвинений? Или теперь есть новые факты? — задал неудобный вопрос эксперт.

11 июня Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета сообщил, что была установлена причастность Главного управления разведки Министерства обороны Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, представители украинских и западных спецслужб расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения преступлений в РФ.

До этого сообщалось, что с уроженца Таджикистана Далерджона Мирзоева, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», приставы взыскивают штрафы за нарушение ПДД в Брянской области. Стало известно, что речь идет о трех штрафах на общую сумму 3,5 тысячи рублей.