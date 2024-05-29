Марков связал налоговую реформу с поражением либеральной части элиты Марков: причина плоской шкалы налогообложения была в слабости государства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налоговая реформа в России связана с запросом общества на справедливость, мировым опытом и укреплением государства, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, введение пятиступенчатой шкалы налогообложения говорит о победе «государственной части элиты».

Политолог напомнил, что вместо плоской шкалы налогообложения в России будет введена пятиступенчатая. Теперь с больших доходов будет браться больший налог. Марков назвал три причины налоговой реформы, главной из которых он считает укрепление государства.

Главная причина плоской шкалы в прошлом была в слабости государства, которое просто не могло взять с богатых большой налог, потому что богатые прятали все за границу или в тень. Сейчас государство стало сильнее. А за границу ничего не спрячешь, — написал Марков.

Другой причиной реформы политолог счел «требование общества социальной справедливости». Кроме того, он напомнил, что во всех странах мира существует не плоская, а пропорциональная шкала налогообложения.

Введение пятиступенчатой шкалы налогов — поражение либеральной прозападной части элиты, которая за бизнес. И победа государственной части элиты, которая за справедливость для большинства. А самые низкие доходы пора вообще освободить от налогов, — заключил Марков.

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Аксененко раскритиковал идею повышения налога на доходы для физических лиц, начиная от суммы в миллион рублей в год. Парламентарий отметил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний не называл численные параметры прогрессивной шкалы налогообложения, но отметил, что они будут «разумными».