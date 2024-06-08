Марков назвал причину атаки беспилотников на Северную Осетию Марков: США поднимает цену войны для российских регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

США поднимает цену войны для российских регионов, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, комментируя удары БПЛА ВСУ по Северной Осетии. По его словам, в Вашингтоне видно некому объяснить, что запугивание России приносит обратный эффект.

Атака БПЛА ВСУ на Северную Осетию. Это очень далеко. География расширяется. Это соответствует стратегии США - поднять цену войны для населения России. У них в Вашингтоне совсем специалистов по России что ли не осталось? Некому объяснить, что запугивание России приносит обратный эффект? – написал Марков.

ВС России утром 8 июня перехватили украинский беспилотник над Северной Осетией. По данным Минобороны, цель была сбита средствами противовоздушной обороны в 08:40 мск.

Ранее в Минобороны рассказали, что свыше 200 сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов представили на выставке, открывшейся в Республике Северная Осетия — Алания. Все боевые экспонаты, по данным ведомства, были сбиты российскими зенитчиками в ходе проведения специальной военной операции.

Организаторами выставки выступили военнослужащие зенитного полка 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». На выставку пригласят юнармейцев, школьников и всех желающих.