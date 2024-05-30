Марков назвал два возможных решения РФ по эскалации на Украине Марков: Россия может ударить ТЯО по расположению F-16 на западе Украины

Фото: МО РФ

У России есть два вероятных варианта по эскалации конфликта на Украине, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, комментируя недавние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По его мнению, Москва может либо нанести удар по расположению истребителей F-16 на западе Украины с применением тактического ядерного оружия, либо дождаться, когда такое вооружение Запад передаст Вооруженным силам Украины.

Из заявлений Лаврова следует, что Россия может ударить ТЯО по расположению F-16 на западе Украины. Второй вариант — Россия не пойдёт на эскалацию и опять будет ждать эскалацию со стороны Запада. То есть будет ждать, когда НАТО передаст ВСУ ТЯО, и уже ВСУ первыми применят ТЯО, — отметил аналитик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия может предпринять шаги для ядерного сдерживания, если Вашингтон разместит ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он отметил, что принимать решение по этому вопросу будет президент.

Также Лавров говорил, что договоренности, которые лягут в основу мирного договора между Россией и Украиной, должны находиться в плоскости неделимой безопасности с учетом реальной ситуации на земле. Министр подчеркнул, что условия мирного урегулирования также должны учитывать волю людей.