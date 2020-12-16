Маркировку сыра и мороженого начнут в России с июня 2021 года

https://static.news.ru/photo/34ed4c44-405c-11eb-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

В России с 1 июня 2021 года стартует маркировка мороженого и сыра. На упаковку или товарный ярлык будет наноситься двухмерный код в формате Data Matrix, содержащий детальные данные о продукте.

Молочная продукция, срок хранения которой превышает 40 суток, будет маркироваться с 1 сентября. Для продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно) срок начала маркировки установлен на 1 декабря 2021 года, сообщается в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы станет Центр развития перспективных технологий.

Проект по внедрению маркировки был запущен 15 июля 2019 года. Он должен был завершиться к февралю 2020 года, однако кабмин продлил его до конца текущего года. В нём принимают участие более 400 предприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве отметили значительное улучшение сыра «Российский» за последние три года. Отмечается, что сыры трёх торговых марок при повторном исследовании получили высшую оценку. Хотя раньше в продукции этих марок были найдены нарушения: низкое содержание соли, несоответствие ГОСТу, а также невысокие органолептические показатели.