Марки и деньги с изображением Елизаветы II заменят в течение года

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В Великобритании в течение года заменят все денежные купюры и марки с изображением Елизаветы II для размещения на них нового короля Карла III, рассказала изданию Lenta.ru местная жительница Ольга Шевченко. По словам женщины, об этом ей сообщили на почте.

Отправляя открытки на почте, спросила, как быстро заменят королеву Елизавету II на изображение нового короля на марках и деньгах? Сказали, что это долгий процесс — замена произойдет в течение года, — сказала жительница Соединенного Королевства.

Шевченко пояснила, что когда в Великобритании меняется глава монархии, происходит смена изображения на марках и деньгах.

Ранее она рассказала, что как только появилась информация об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, у Букингемского дворца стали собираться англичане. По ее словам, люди скорбят искренне, когда появилось сообщение о смерти монаршей особы, у ворот дворца собрался почти весь Лондон.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги. После смерти матери наследник престола принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Общенациональный траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начался в пятницу, 9 сентября, и будет прекращен спустя семь дней после ее похорон. Дата погребения монархини будет названа в ближайшее время.