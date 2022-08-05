Маркетплейсы понесут ответственность за продажу поддельных товаров Маркетплейсы обяжут маркировать товар с марта 2023 года

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С 1 марта 2023 года отечественные маркетплейсы будут нести ответственность за немаркированный товар, а также за распространение контрафактных изделий, соответствующее постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам, онлайн-площадки должны будут направлять сведения о продукции в систему маркировки «Честный знак».

Подчеркивается, что маркировать товар должны будут поставщики продукции, однако проверять товар на наличие маркировки и заносить его в «Честный знак» будут именно маркетплейсы, именуемые в документе как «владельцы агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю».

Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение. Срок вступления в силу требований видится гуманным, у маркетплейсов есть семь месяцев, чтобы отладить все процессы. До этого правительство дважды давало отсрочку для того, чтобы онлайн-платформы могли комфортно подготовиться к новым требованиям, — заявил в беседе с ТАСС представитель «Честного знака».

Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries стал распространять контрафактную продукцию. По его словам, на практике бывали случаи, когда на Wildberries продавались рецептурные лекарства, БАДы и контрафактная обувь. При этом маркетплейс согласился создать систему для пресечения продажи контрафакта и фальсификата.