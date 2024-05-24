Маркетолог рассказал о влиянии соцсетей на молодежь Маркетолог Хоменок: соцсети могут стать причиной зависимости у молодежи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Использование социальных сетей может стать причиной появления зависимости у молодого поколения, заявил в беседе с «ФедералПресс» маркетолог Антон Хоменок. По его словам, также соцсети могут снизить самооценку и привести к чувству неудовлетворенности.

Исследования показывают, что частое использование социальных сетей связано с повышенным уровнем тревожности и депрессии. Это происходит из-за сравнения своей жизни с жизнью других людей, которое может приводить к чувству неудовлетворенности и низкой самооценке, — уточнил маркетолог.

Хоменок подчеркнул, что родители должны следить за качеством и количеством потребляемого подростком контента, а не запрещать использование различных площадок. Вместо этого, по мнению маркетолога, стоит популяризировать онлайн-этикет.

Для молодежи порядок психологического состояния можно сравнить с рационом питания. То, что потребляет ребенок в том или ином случае, — это прямая зона ответственности его родителей. Как и в любом другом увлечении, тут нужна мера потребления, — добавил он.

Глава Центра специальных проектов ГРЧЦ Сергей Темный ранее отметил, что российские производители смогли наладить выпуск комплектующих для блокировки нежелательных интернет-ресурсов. Благодаря этому доля отечественного оборудования, используемого в системе безопасности, продемонстрировала значительный рост.