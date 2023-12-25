Маркетолог рассказал, как украсить квартиру к Новому году Маркетолог Кирьянов: элементы из дерева подойдут для украшения квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для украшения квартиры к Новому году следует выбрать элементы из дерева или биоразлагаемых материалов, посоветовал маркетолог Максим Кирьянов. В беседе с «МК в Питере» эксперт подчеркнул, что стоит присмотреться к элементам, напоминающим о природе. Например, подойдут шишки, сухоцветы и фрукты.

В центре внимания элементы, которые напоминают о природе. Вы можете использовать сухоцветы, еловые шишки, фрукты. Вместо пластиковых рекомендуется выбирать элементы из биоразлагаемых материалов, дерева или текстиля, — уточнил маркетолог.

Ткани в декоре — один из набирающих популярность трендов. Для Нового года можно выбрать яркие скатерти, подушки и пледы с новогодними принтами. Среди экодекора следует обратить внимание на съедобные пряничные игрушки для елки.

Дизайнер-декоратор Анна Масленникова отметила, что украшения можно сделать своими руками. По ее словам, сделать самостоятельно можно что угодно: венки, игрушки, композиции для новогоднего стола. Она уточнила, что процесс создания поможет повысить настроение.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что живую ель следует покупать в 20-х числах декабря, тогда главный символ Нового года точно простоит до конца праздников. По словам специалистов, дерево должно иметь достаточно толстый ствол без трещин и быть ровным. Ветви елки должны быть гибкими.