Маркетолог раскрыл, почему жестокий контент набирает много просмотров Маркетолог Хоменок: жестокий контент вызывает у пользователей сильные эмоции

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Жестокий контент набирает большое количество просмотров, так как вызывает у пользователей сильные эмоции, рассказал маркетолог Антон Хоменок. В беседе с «ФедералПресс» эксперт подчеркнул, что люди испытывают шок, гнев, удивление и отвращение. Из-за таких эмоций возникает желание поделиться публикацией с друзьями и подписчиками.

Жестокий контент вызывает сильные эмоции у пользователей. Это может быть шок, удивление, гнев или даже отвращение. Такие эмоции заставляют людей делиться публикацией со своими друзьями и подписчиками, что приводит к увеличению охвата публикации, — пояснил маркетолог.

Кроме того, жестокий контент зачастую содержит скандальную информацию. У людей возникает желание узнать больше подробностей. Хоменок уточнил, что алгоритмы некоторых соцсетей также способствуют продвижению таких публикаций: записи треш-стримов увеличивают время, которое пользователи проводят на сайте. Эксперт добавил, что жестокий контент может нарушать этические нормы и оказывать влияние на психику людей. Он призвал тех, кто публикует подобные записи, помнить об ответственности перед обществом.

Блогер Дмитрий Пучков ранее заявил, что в России следует усилить контроль над треш-контентом и его создателями, их поступки и издевательства над людьми нередко приводят к смертям. По словам публициста, зачастую действия треш-блогеров подпадают под «мрачную уголовщину».