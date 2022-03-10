Маркетолог посоветовал россиянам иногда отключаться от каналов с новостями

В некоторых случаях абсолютно правдивая информация может оказывать деструктивное влияние на психику и нервную систему человека, поэтому россиянам следует периодически включать режим «информационной тишины», считает маркетолог Роман Носик. Он порекомендовал периодически переключать внимание с новостей на работу или прогулки на свежем воздухе, пишет «360».

Иногда абсолютно правдивая информация может иметь разрушающие последствия для нервов и психики. В сложных ситуациях, таких как сейчас в мире, важно научиться включать «режим информационной тишины» — отключаться от каналов, по которым поступает информация, — заявил Носик.

Он напомнил, что даже в случае реальных боевых действий военные иногда вводят режим тишины, при котором ни одна из сторон не ведёт бои. Носик считает, что каждый россиянин оказался втянут в информационную войну, от которой тоже периодически нужно отдыхать.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом ужесточить закон о фейках в отношении ВС РФ. В своём Telegram-канале он написал, что в документ необходимо включить статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений.

Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа указано, что призывы к антироссийским санкциям также наказуемы. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо заключение под стражу на срок до трёх лет.