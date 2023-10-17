Маркетолог поделилась уловками, которыми пользуются магазины косметики Маркетолог Ремнева: магазины косметики привлекают покупателей скидочными картами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одной из распространенных уловок магазинов косметики являются скидочные карты, которые привлекают покупателей и помогают их удержать, рассказала маркетолог Евгения Ремнева. В разговоре с LIFE.ru эксперт уточнила, что на ценниках специально указывается две стоимости, одна из которых всегда ниже, но для того чтобы купить по ней товар, нужно либо быть владельцем дисконтной карты, либо выполнить определенные условия, например купить товаров на определенную сумму.

Многие из вас замечали, что цены на один и тот же товар могут быть разными. К примеру, во многих магазинах есть стандартная цена на белом фоне и по скидке на желтом фоне. Это заставляет покупателя думать о том, что первоначальная цена действительно была выше, — отметила эксперт.

Кроме того, некоторые сети предлагают гипоаллергенную косметику либо продукцию со 100% натуральным составом или детокс-формулой. По словам Ремневой, такой косметики на самом деле не существует: любой компонент может вызвать аллергию, а натуральные продукты могут храниться только в течение нескольких дней в холодильнике. Кроме того, косметика не является лекарственным средством и не может очистить кожу от всех токсинов.

Магазины также завлекают покупателей частыми распродажами. Обычно в эту категорию попадают товары с истекающим сроком годности или те бренды, которые плохо продаются, предупредила маркетолог. По ее словам, некоторые торговые сети перед распродажей еще и искусственно завышают цены.

Уловкой являются и пробники, благодаря которым можно протестировать большую часть продукции. Обычно это заставляет покупателя надолго задержаться в магазине. Ремнева пояснила, что это влияет на продажи, так как вероятность, что человек выйдет из магазина с покупкой, в разы увеличивается.

Маркетолог Юлия Соловьева ранее объяснила появление новогодних товаров в магазинах желанием продавцов привлечь покупателей, которые в последнее время стали приобретать подарки заранее. Кроме того, торговые сети могут опасаться ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и гриппом.