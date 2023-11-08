Маркетолог перечислила способы сэкономить на ремонте Маркетолог Пыжова: удешевить ремонт поможет проект работ и правильный сезон

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Сделать ремонт дешевле поможет составление его проекта, рассказала в беседе с LIFE.ru директор по маркетингу онлайн-сервиса по предоставлению скидок Ольга Пыжова. По ее словам, продуманный до деталей план, а также правильный выбор сезона для проведения работ позволят сэкономить время, деньги и нервы.

Как рассказала специалист, при покупке квартиры не всегда известны точные размеры помещений, что бывает критичным в некоторых случаях. Поэтому эффективный лайфхак — это создание двух проектов.

Один должен отображать вид квартиры сверху, другой — проекцию всего периметра и стен на одну плоскость. Это поможет легко рассчитать нужное количество материалов. Дальше на этапе проектирования можно определить объем работ, — объяснила Пыжова.

Кроме того, по ее словам, очень важно выбрать правильный сезон для ремонта. Как правило, летом цены на стройматериалы и работу специалистов вырастают в два-три раза, так как в теплое время года ремонт делать проще и комфортнее. Поэтому специалист посоветовала планировать ремонт на другие сезоны, когда многие строительные гипермаркеты проводят распродажи, а подрядчики и специалисты готовы снижать цены на свои услуги.

Сэкономить на материалах можно, если приобретать их в интернет-магазинах, так как строительные рынки зачастую завышают цены, продолжила эксперт. Снизить стоимость ремонта помогут также различные акции, скидки и промокоды.

Экономить не следует на электрике и проводке, а также на разводке сантехники, отоплении, шумоизоляции и входной двери, подчеркнула Пыжова. По ее словам, в противном случае впоследствии будет сложнее и дороже исправлять возникшие проблемы.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что в России ноябрь начался с резкого увеличения цен на стройматериалы. По его словам, основной причиной стало падение курса рубля.