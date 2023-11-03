Маркетолог оценил создание ГОСТа упаковки для социально значимых продуктов Маркетолог Азар: ГОСТ упаковки для социально значимых продуктов – верное решение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет производителям социально значимых продуктов использовать нестандартную упаковку является верным решением, заявил в беседе с «МК в Питере» маркетолог Александр Азар. По его мнению, также необходимо указывать на ценниках информацию о мерных единицах, а сами ценники должны содержать сведения о стоимости товара за 100 граммов, килограмм или литр. Так можно будет видеть динамику цен на те или иные продукты.

Маркетолог объяснил, что введение ГОСТа на упаковку станет способом борьбы с «уловками» поставщиков. Он отметил, что прибыль можно получить двумя способами: увеличением продаж, либо сокращением расходов. И многие пошли по второму пути, в том числе уменьшая количество товара в упаковке. В качестве примера специалист привел нашумевшую в свое время историю с «девятком» яиц.

«Девяток» — этот показатель второго пути. Все всполошились из-за «девятка», но абсолютно опустили этот феномен на других продуктах. <...> Для многих производителей уменьшать тару стало нормой. Вы заметили это на яйцах, но абсолютно не замечаете на крупах, соли и других весовых продуктах, — подчеркнул Александр Азар.

Ранее производителей продуктов первой необходимости обязали фасовать товары в упаковки утвержденного ГОСТом объема и запретили менять его. Так, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 мл.