Маркетолог назвала причины роста цен на живые елки Маркетолог Кожуро: цены на живые елки вырастут из-за транспортировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на живые елки могут вырасти из-за их транспортировки от места выращивания до розничных точек, предупредила маркетолог-стратег Ольга Кожуро. В разговоре с «МК в Питере» она подчеркнула, что при доставке новогодних деревьев необходимо соблюдать специальные условия, чтобы сохранить их свежесть и качество.

Транспортировка елок требует специальных условий, чтобы сохранить их свежесть и качество, что может повлечь за собой дополнительные затраты, — уточнила эксперт.

Также на рост цен влияет высокий спрос и ограниченное количество предложений. По словам маркетолога, выращивание елок является процессом, на который уходит много времени и ресурсов. При этом продавцы могут реализовать товар только в ограниченный сезон, из-за чего стоимость растет. По ее словам, производители стремятся покрыть свои издержки и получить прибыль за короткий срок. Кожуро добавила, что цены также зависят от погодных условий и урожайности.

Эколог Максим Шингаркин ранее рассказал, что покупка елки или сосны, выращенной к Новому году на специальной плантации, не нанесет природе никакого вреда. Он пояснил, что количество срубленных к празднику деревьев является «статистической погрешностью».