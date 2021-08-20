Маркетолог дала семь советов, как сэкономить при сборах ребёнка в школу

В эксклюзивной беседе с NEWS.ru член гильдии маркетологов и кандидат экономических наук Елена Пономарёва назвала семь советов, помогающих родителям сэкономить при сборах ребёнка в школу.

Во-первых, самое простое — сесть и написать список. Под влиянием магазина, под влиянием детей, под влиянием ажиотажа покупается много лишнего, — считает Пономарёва.

Во-вторых, считает она, перед шопингом следует проверить, вдруг некоторые предметы из составленного списка уже есть. Например, что-то могло остаться с прошлого года, а что-то было куплено заранее по выгодной цене.

Третий совет заключается в том, чтобы мониторить распродажи в магазинах и заранее найти одно или несколько мест с наиболее выгодными ценами. Также стоит заглянуть в гипермаркеты: в них часто проводятся массовые скидки на сезонные товары, большого выбора ждать не стоит, но зато это поможет здорово сэкономить.

Следующий совет подойдёт только для действительно терпеливых родителей. Он заключается в том, чтобы купить некоторые товары уже после 1 сентября. После начала школьного сезона начнутся скидки на соответствующую продукцию, так что имеет смысл купить только самое необходимое, а потом приобрести оставшееся. Не стоит пренебрегать и идеей совместных закупок. При таком методе можно купить розничный товар практически по оптовой цене, здорово на этом сэкономив. Конечно, этот способ достаточно энергозатратный, но зато неплохо сохраняет семейный бюджет.

Отходит тенденция к массовой покупке букетов для учителей, родители теперь всё чаще скидываются. Уже нет такого, чтобы обязательно каждый шёл с букетом, — призналась Елена.

Исключение составляют первоклассники, так как для них это особый праздник и в таком случае приобрести отдельный букет всё-таки стоит. В любой другой ситуации, если вам не нравится мысль о коллективном подарке, то всегда можно рассмотреть более экономную альтернативу цветам: конфеты, плюшевые игрушки или украшения для дома.

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