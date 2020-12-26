Маркетолог дал совет, как сэкономить при покупке бытовой техники

https://static.news.ru/photo/17fd40c6-4845-11eb-bb74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семьи, которые планируют приобрести бытовую технику, могут дождаться крупных сезонных распродаж, чтобы сэкономить на дорогостоящей покупке, считает глава Совета Гильдии маркетологов Игорь Берёзин.

Сэкономить на покупке можно. Нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: «чёрной пятницы», «киберпонедельника», новогодней распродажи, — приводит его слова URA.RU.

Берёзин подчеркнул, что такие распродажи проводятся специально для стимулирования спроса и продаж и могут стать выгодным решением, особенно для тех, у кого ограничен бюджет. В то же время маркетолог не рекомендует делать такие покупки на будущее, так как если техника окажется ненужной, продать её выгодно через какое-то время будет сложно.

Согласно оценкам эксперта, цены на бытовую технику в России в следующем году могут вырасти примерно на 10%. По его словам, ценники подрастут на фоне ослабления рубля к доллару и евро.

Экономист Константин Юрченко со своей стороны отметил, что покупательская способность россиян на фоне пандемии заметно падает.

Людей, которые смогут себе позволить дорогостоящие покупки, будет всё меньше. Страна вступает в эру осторожного потребления и экономных расходов, — сообщил он.

По его прогнозу, продавцы техники вряд ли сильно повысят цены в ближайшее время, так как в условиях кризиса это может сильно ударить по объёму продаж.

Ранее NEWS.ru писал, какие продукты, по мнению экономистов, подорожают в 2021 году. Эксперты считают, что в первую очередь вырастут цены на алкоголь, молоко, воду и сладости.