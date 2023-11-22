Маркетолог дал совет, как сэкономить на «черной пятнице» Маркетолог Соколов: следует изучить цены на товары до «черной пятницы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сэкономить на товарах во время распродаж, следует изучить цены до наступления «черной пятницы»: это позволит понять, не накрутил ли магазин стоимость, пояснил маркетолог Валерий Соколов. В разговоре с Lenta.ru эксперт уточнил, что некоторые бренды действительно снижают цены в этот день. В первую очередь это касается известных магазинов и тех, которым нужно сбыть залежавшийся товар.

Обычно это относится к одежде, косметике и парфюмерии. С бытовой техникой и электроникой такого практически не бывает, — подчеркнул маркетолог.

Также некоторые магазины могут пожертвовать прибылью ради привлечения дополнительного потока покупателей. Соколов пояснил, что чаще всего такое распространено на маркетплейсах, которые потом будут присылать большое количество уведомлений с целью вернуть клиента, купившего товары в ходе «черной пятницы». Маркетолог посоветовал изучать динамику цен на подобных платформах до того, как приобрести товар.

Психолог Оксана Зиневич ранее посоветовала заранее подготовиться к сезону распродаж, чтобы купить в «черную пятницу» необходимые вещи и не потратиться на ненужные. По ее словам, необходимо составить список действительно нужных покупок и определить для них бюджет.