«Маркетинговый ход»: психолог о пользе кнопочных телефонов для здоровья Психолог Колосова рассказала, что кнопочные телефоны не спасут от психологических проблем

Фото: Shutterstock

Кнопочные телефоны никак не помогут сохранить психологическое здоровье, заявила NEWS.ru доктор психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, это маркетинговый ход, который обыгрывает ностальгический тренд на возвращение к прошлому.

Кнопочные телефоны не помогут уменьшить количество экранного времени, и серьезного эффекта на уровне психофизиологии они не окажут. Это чисто маркетинговый ход для того, чтобы продать нам что-то новое и заработать, — заявила она.

Психолог добавила, что нельзя говорить о том, что со смартфонами у людей перестают работать пальцы. Но если говорить о необходимости оградить детей от влияния социальных сетей, то тут кнопочные телефоны могут помочь.

Однако тут важно понимать, что ребенок, которого будут сильно ограничивать, получит серьезную психологическую травму. Он не будет в курсе того, чем занимаются его сверстники, он не будет иметь свободы, и такой метод воспитания я не рекомендую никакому родителю. Это лишь приведет к большим протестам и революционному настроению детей, — резюмировала Колосова.

IT-эксперт Эльдар Муртазин ранее рассказал, что смартфон может взорваться из-за использования неоригинального зарядного устройства, которое может спалить разъем зарядки. Также причиной возгорания устройства может стать падение телефона, приведшее к повреждению аккумулятора устройства. При этом специалист уточнил, что смартфоны даже при соблюдении всех этих условий взрываются редко.