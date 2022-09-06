«Маркетинговый ход»: эксперт о новости про закупку РФ оружия у КНДР Военный эксперт Матвийчук назвал глупостью новость о закупке Россией оружия у КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпасы на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Россия не нуждается в боеприпасах Северной Кореи, а новость о возможных закупках является полной глупостью, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия ежедневно использует столько боеприпасов, сколько США тратили в месяц, находясь в Ираке. Кроме того, КНДР обладает объективно устаревшим оружием, которое может нанести больше вреда, чем пользы, подчеркнул он.

У КНДР практически все оружие советское, причем 50–60-х годов производства. Так что закупка Россией вооружений у Северной Кореи — это полнейшая глупость. Тем более что на складах, которые находятся за Уралом, куда в свое время свозили все вооружение и снаряды группы советских войск в Германии, имеется такое количество боеприпасов, что я даже не возьмусь сказать, на сколько лет непрерывного ведения боя нам их хватит. В то же время Вооруженные силы РФ выпускают в день по 60 тысяч снарядов ежедневно. Американцы в Ираке за месяц такое количество выпускали, а мы за сутки. Так что, ни о каком снарядном голоде и речи быть не может, — рассказал Матвийчук.

Помимо этого он заявил, что издание The New York Times, которое и распространило подобную информацию, пытается лоббировать интересы американского военно-промышленного комплекса в Конгрессе США, а данная статья является «маркетинговым ходом». По мнению эксперта, журналисты пытаются создать ощущение, что у России не хватает вооружения, тем самым подтолкнув Соединенные Штаты на выделение дополнительной помощи Украине. Таким образом, в плюсе остаются производители оружия.

Говоря о том, что Россия начала приобретать артиллерию у КНДР, газета The New York Times сослалась на разведку США. Отмечается, что речь идет о снарядах и ракетах малой дальности, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждают, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

В свою очередь военный эксперт Американского института предпринимательства Фредерик Каган считает, что закупка вооружения у Северной Кореи говорит о нежелании или невозможности мобилизовать российскую экономику для военных целей. Подробностей о сроках и точных размерах поставок журналисты не сообщают.