«Маркетинговый ход»: диетолог о пользе растительного молока Диетолог Саволюк: растительное молоко содержит добавки, делающие напиток калорийным

Фото: Zacharie Scheurer/Global Look Press

Альтернативное, или растительное, молоко является популярным напитком среди людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Такой продукт может быть неплохой заменой классическому молоку по содержанию кальция, белков и некоторых полезных микроэлементов, рассказала «Москве 24» диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк. Тем не менее, по ее словам, в отличие от молока животного происхождения растительное более калорийное и содержит вредные добавочные вещества.

Чаще всего в составе растительного продукта оказываются сахар, рапсовое масло и соль. Тут нет ничего хорошего, потому что эти вещества нарушают природный баланс углеводов и жирных кислот, создавая условия для окислительного стресса. Это процесс, при котором клетки в организме человека повреждаются из-за окисления, — отметила врач.

Саволюк пояснила: польза от растительного молока есть, но ее сильно преувеличивают маркетологи. Например, в напитках из орехов содержится много кальция. Молоко из бобовых богато растительным протеином, а также витаминами группы B и омега-кислотами.

Альтернативное молоко не имеет ярко выраженного вкуса, поэтому производители используют добавки и консерванты, которые усиливают калорийность напитка. От этого может пострадать фигура потребителей, убежденных, что растительное молоко — диетический напиток.

Диетолог добавила, что еще не встречала на нашем рынке по-настоящему полезной альтернативы классическому молоку. Тем не менее растительный продукт может стать спасением для людей с непереносимостью лактозы, а также хорошей заменой для вегетарианцев и веганов.

Доктор медицинских наук Йорам Харт ранее назвала список продуктов, негативно влияющих на состояние кожи. Она рассказала, что потребление молочных продуктов из коровьего молока приводит к увеличению выработки кожного сала и появлению прыщей.