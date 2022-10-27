Пять главных вопросов о продажах на маркетплейсах Сколько можно заработать, продавая товар на онлайн-площадках, и как начать этим заниматься

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В последние годы в России набирает обороты торговля на маркетплейсах. Это платформа электронной коммерции, которая выступает посредником между покупателями и продавцами. Люди заходят туда с разными мотивами — кто-то ищет дополнительный заработок (что особенно актуально во время кризиса), кто-то рассматривает торговлю как основной вид деятельности. А некоторые оказывают посреднические услуги. NEWS узнал у экспертов, как правильно заработать на маркетплейсах и всем ли стоит это делать.

Какие маркетплейсы существуют

Российские предприниматели продолжают осваивать онлайн-каналы продаж своих товаров. За календарный год (с начала октября 2021 года) на Wildberries вышли 644,8 тыс. представителей бизнеса. Наибольшее число из них (свыше 62%) — индивидуальные предприниматели, число которых выросло на 407,9 тысячи, сообщили NEWS.ru в пресс-службе. Чаще всего они продают одежду и аксессуары, косметику, предметы интерьера и продукцию для благоустройства дома.

Данные аналитиков показывают, что популярность и других площадок уверенно набирает обороты. Для сравнения — в 2020 году на Wildberries было 91 тысяча продавцов, в 2022-м — 322 тысячи. На OZON два года назад было 30 тысяч селлеров, в этом году — 160 тысяч. По данным сервиса по автоматизации торговли, на маркетплейсах AVOSHOP чаще всего предприниматели продают детские товары, бытовую технику, товары повседневного спроса, fashion-товары и товары для животных.

Помимо Wildberries, в России популярны такие маркетплейсы, как Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress, eBay, «СберМегаМаркет». Согласно данным Data Insight, именно Wildberries является лидером по числу продаж. На втором месте Ozon — объем продаж у него в два раза меньше. Остальные — занимают еще меньшие сегменты рынка.

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Почему торговать на маркетплейсе — это лучше, чем создавать свой сайт с нуля

Маркетплейсы действительно дают возможность быстрого старта и быстрого тестирования товара. Человек проходит на готовую инфраструктуру, и по сути маркетплейс закрывает основные задачи бизнеса: привлечение клиентов, размещение товара на витрине и доставка товара до клиента.

Но продажи на маркетплейсах — это не волшебная кнопка, запускающая генерацию прибыли. Это высококонкурентная среда с сильными игроками, сообщает NEWS.ru эксперт по работе с маркетплейсами, маркетолог Анна Ковтун.

За трафик и место на витрине придется побороться с конкурентами, за логистику — платить. Выйти на площадки просто, а зарабатывать нужно уметь. Здесь не обойтись без компетенций по ведению этого бизнеса и наличия оборотных средств, потому что часть средств всегда будет заморожена в товаре.

Как зайти в маркетплейсы и чем там торговать

Первое, что нужно сделать, — найти необходимую правовую форму. С частными лицами маркетплейсы не работают. Можно зарегистрировать себя как ИП, ООО, АО или иной вид коммерческих организаций. Далее — понять, чем именно удивить покупателей.

Основных варианта два — производить что-то самостоятельно или покупать, а потом перепродавать. Приобретать товар можно как на оптовых сайтах, так и на площадках офлайн-торговли. Например, популярностью пользуется столичный рынок «Садовод».

Эксперты сходятся в мнении, что новичку лучше не покупать товар на китайских оптовых сайтах. Заказы там принимают большими партиями. Можно прогореть на том, что товар окажется невостребованным. Более верная стратегия — закупка небольших партий и тестирование их. Как только процессы по ведению бизнеса будут отточены, уже можно заниматься оптимизацией и масштабированием: искать контрактное производство, или вообще создавать свое, или налаживать работу с Китаем, сообщила Анна Ковтун.

Если вы все же нацелены на китайский товар, можно поискать такой же товар у крупных оптовиков, кто покупает его большими партиями и перепродает. Закупить для первого раза пусть дороже, но зато с гарантией что вы не заморозить деньги и совпадете по срокам. Анна Ковтун эксперт по работе с маркетплейсами, маркетолог

На какую онлайн площадку лучше выйти новичку

В условиях кризиса и падения экономики востребованы товары более низкого ценового сегмента. Чем ниже стоимость, тем более успешные продажи, сообщает в беседе с NEWS.ru владелец швейного производства Владимир Михайлов. Бюджетные товары продаются именно на Wildberries. К тому же это самая востребованная площадка.

Основную часть товарооборота забирают Wildberries и Ozon, поэтому лучше с них и начинать, соглашается Анна Ковтун. Правда у каждого маркетплейса есть свои преимущества и недостатки.

У Willdberries по большинству категорий больше спрос по сравнению с Ozon, но очень хаотичное управление. Бизнес на Willdberries как американские горки — никогда не знаешь, чем удивит вас завтра. Ozon более дружелюбный и логичный, с оперативной техподдержкой, хорошей базой знаний и инструкциями. Но отталкиваться все же лучше от оценки потенциала вашего товара, его емкости, степени конкуренции на каждом маркетплейсе и экономики, — сообщила Ковтун.

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Как правильно выбрать товар, чтобы не прогореть

Существует несколько подходов к выбору товара. Кто-то идет в неконкурентные ниши с постоянным спросом, где товар будут покупать всегда. Кто-то ищет голубые океаны — ниши с низкой конкуренцией, кто-то предпочитает сезонные товары. В любом случае нужно хорошо уметь считать, чтобы не только выбрать товар, но и спрогнозировать его продажи, затраты на запуск и продвижение.

Нужно понимать емкость ниши, на какую вы можете претендовать (сколько товаров продается в данной нише и категории товара), какие сегменты есть в этой нише, которые ее сужают и с какими конкурентами вы будете делить спрос. Далее мы видим, сколько зарабатывает конкурент, анализируем его стратегию и на основе анализа разрабатываем свою, чтобы побороться с ним за долю рынка, — сообщила Анна Ковтун.

Чтобы товар заметили, нужно грамотно подойти к разработке его стратегии. Определить целевую аудиторию, проанализировать конкурентов, создать карточку. Последнее особенно важно. Ведь это «лицо» продукта. Важно, чтобы качество фото было хорошим, а описание — подробным.

Все-таки продажи — это отдельная профессия. Стоит ли пройти обучение, прежде чем этим заниматься

Человеку из другой сферы начинать продажи лучше, будучи подкованным. Это убережет от множества ошибок. Сейчас существует огромное количество предложений по обучению бизнесу на маркетплейсах. Есть бесплатные, но качественные продукты, например, в сети YouTube.

Рекомендую смотреть в сторону тех курсов, у кого есть практический опыт в разных нишах. Когда один бизнес выстрелил — это удача, а когда несколько — это уже системный успех, — сообщает Анна Кофтун.

Также существуют форматы обучения в виде наставничества — непосредственно под руководством опытного эксперта (бизнесмена). Это более затратный, но простой вариант с большой гарантией успеха. Если человек располагает нужными ресурсами, он может заказать так называемый бизнес под ключ. Когда специально обученные люди все сделают за него, а предпринимателю только и остается, что получать прибыль.