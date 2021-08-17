Марию Бутину потребовали снять с выборов из-за иностранных облигаций

Кировское отделение КПРФ потребовало от Центральной избирательной комиссии снять с выборов в Государственную думу кандидата от «Единой России» Марию Бутину, так как у неё в собственности облигации иностранных компаний. Об этом говорится на сайте партии.

Политики отметили , что у Бутиной есть акции и облигации 34 иностранных компаний, а также она получала денежное вознаграждение от американского гражданина, директора криптовалютной компании Backlog.Com.Inc Бирна Патрика, «сотрудничающего с Федеральным бюро расследования США».

Коммунисты отправили запрос в ЦИК, дабы проверить Бутину Марию Валерьевну на предмет грубейшего нарушения ФЗ № 20 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014, — говорится в сообщении партии.

Там обратили внимание, что кандидат в Госдуму до предоставления документов о выдвижении в ЦИК должен закрыть иностранные счета и лишиться зарубежных финансовых инструментов.

Согласно декларации Бутиной, опубликованной на сайте Центризбиркома, её доход составил больше 67 млн рублей. Его источники — «Телекомпания НТВ», «ТВ-Новости» (телеканал RT), Управляющая компания «Альфа-Капитал», «Альфа Банк», «Восточный экспресс-банк» и компания «Бирн Патрик» из США. Также у неё есть облигации 34 компаний из разных стран, общая стоимость которых превышает 24 млн рублей.

Бутина — бывшая помощница сенатора Александра Торшина и активистка, продвигавшая легализацию оружия. В 2018 году её арестовали в США по обвинению в сговоре с целью работы российским агентом без уведомления прокуратуры. Обвиняемая сотрудничала со следствием и вернулась в РФ в 2019 году. Сейчас она работает на государственном телеканале RT и участвует в выборах в ГД по списку «Единой России» в Кировской области.

В июле ЦИК исключила Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. По объяснению комиссии, это произошло, потому что он не предоставил ряд документов. Его бывшая жена заявила, что у политика есть доля в иностранной офшорной компании Bontro Ltd в Белизе, о которой он не указал в декларации. Сам политик сообщал, что лишился доли в иностранной компании ещё перед выборами президента в 2018 году, а сейчас прекратила работу и сама компания.