Мария Захарова рассказала о самом необычном подарке себе на день рождения

Представитель МИД Мария Захарова поделилась подробностями личной жизни и рассказала о самом необычном подарке себе на день рождения. Дипломат рассказала о себе в эфире программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.
Канделаки поинтересовалась у Марии Захаровой её хобби — кукольным домиком. В ответ на это дипломат
Пока подарок, по словам дипломата, не готов.
Я попросила на заводе Касли сделать миниатюрные подсвечники, миниатюрные скамеечки и даже миниатюрные фонарики, — рассказала Мария Захарова.
Идея очень понравилась ведущей, Тина Канделаки сообщила, что внесёт свою лепту в оформление кукольного домика дипломата, и пообещала подарить Захаровой пластмассовые хинкали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что песня «До предела», слова для которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получила премию «Золотой граммофон». Её исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.