Мария Захарова рассказала о самом необычном подарке себе на день рождения

https://static.news.ru/photo/a32ef988-4ae7-11eb-b236-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Представитель МИД Мария Захарова поделилась подробностями личной жизни и рассказала о самом необычном подарке себе на день рождения. Дипломат рассказала о себе в эфире программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.

Канделаки поинтересовалась у Марии Захаровой её хобби — кукольным домиком. В ответ на это дипломат призналась , что сделала себе подарок на день рождения и в домике скоро появятся новые элементы интерьера. Это, по словам Захаровой, каслинское литьё — народный промысел, изделия из чугуна, которые производятся на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли Челябинской области.

Пока подарок, по словам дипломата, не готов.

Я попросила на заводе Касли сделать миниатюрные подсвечники, миниатюрные скамеечки и даже миниатюрные фонарики, — рассказала Мария Захарова.

Идея очень понравилась ведущей, Тина Канделаки сообщила, что внесёт свою лепту в оформление кукольного домика дипломата, и пообещала подарить Захаровой пластмассовые хинкали.

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