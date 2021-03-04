Мария Захарова призналась в любви к рок-н-роллу и лезгинке

https://static.news.ru/photo/f8da3396-7cf8-11eb-bfcc-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова очень любит динамичные и быстрые танцы. Особенно дипломату по душе рок-н-ролл и лезгинка. Об этом сама Захарова рассказала в эфире YouTube-канала Super.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что испытывает тягу к танцам, наполненным энергией. Однако, напомнила она, стоит учесть, что жизнь дипломата связана с частыми официальными приёмами, а иногда и с балами. По словам Захаровой, на таких вечерах ей приходилось исполнять с зарубежными партнёрами, например, вальс.

Ощущения от этого, как призналась дипломат, потрясающие. Но ей самой больше по нраву «динамичные вещи». С папой она часто танцует рок-н-ролл.

Я всё-таки больше к рокабилли — твист, классический рок-н-ролл. Мне вот это очень нравится. И всё, что связано с народной музыкой, с нашей. Лезгинку обожаю, — рассказала представитель МИД.

Как ранее передавал NEWS.ru, Захарова рассказала историю о том, что переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Швеции Анн Линде начались с рассказа последней о том, как она однажды пролила на российского оппозиционера Алексея Навального свой кофе.