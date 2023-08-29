Захарова поддержала идею разработать ГОСТ горячего питания в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила за разработки нового стандарта школьного горячего питания школьников. Она заявила NEWS.ru, что поддерживает, чтобы в образовательных учреждениях страны детей кормили разнообразными блюдами, приготовленными по ГОСТу.

Я за разнообразие питания при соблюдении ГОСТа, — сказала Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru.

Новый стандарт школьного горячего питания предложили разработать депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Соответствующее обращение уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По словам инициаторов, ГОСТ будет содержать базовый перечень блюд, который положен школьникам.

С 1 сентября ученики всех российских школ с 1-го по 4-й класс будут получать бесплатное горячее питание, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова. По ее словам, 7,5 млн школьников будут кормить за счет федерального бюджета. Чтобы ребенок получил бесплатные завтраки или обеды, родителям не потребуется заполнять какие-либо документы: питание получат все без исключения ученики начальных классов.