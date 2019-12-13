https://static.news.ru/photo/9333cb4e-1d7a-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей официальной странице в социальной сети отреагировала на шутку президента Украины Владимира Зеленского, которая была ответом на юмористическое стихотворное высказывание российского лидера Владимира Путина.

Главы государств «перекинулись» цитатами из детского стихотворения Сергея Михалкова. Путин оценил соглашения по транзиту газа с Украиной и сказал: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Позднее Зеленский ответил: «А у нас газопровод».

Захарова решила не отставать от национальных лидеров и тоже привела цитату из того же стишка. Правда, слегка изменив текст.

Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка. Родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят, — пишет официальный представитель МИДа в Facebook.

Ранее NEWS.ru передавал, что телеведущая Ольга Скабеева не оценила шутку президента Украины Владимира Зеленского, которая, в свою очередь, была ответом на шутку российского лидера Владимира Путина.