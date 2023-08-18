Мария Шукшина высказалась об освящении памятника Сталину Мария Шукшина поддержала освящение памятника Иосифа Сталина в Великих Луках

Фото: t.me/mariashukshina

Мария Шукшина

Российская актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале отреагировала на слова заместителя управляющего делами патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), который возмутился освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках Псковской области. Шукшина напомнила, что после кончины Сталина всех православных храмах вождю наро­дов провели отпевание, а патриарх Московский и Всея Руси Алексий II назвал его гениальным и великим руководителем.

Во всех православных храмах пропели пропели Вождю наро­дов «вечную память». После кончины Сталина и церковные иерархи, включая архиепископа Луку Войно-Ясенецкого (прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских ) и священники во всех храмах и монастырях отпевали его как православного, — заявила Шукшина.

Ранее Шукшина прокомментировала открытие восьмиметрового памятника Сталину в городе Великие Луки на территории опытного завода «МИКРОН». Актриса подчеркнула, что созданный в рамках общероссийского проекта скульптором Михаилом Красильниковым монумент призывает восстановить историческую справедливость и пробудить патриотические чувства граждан России. Также она назвала Великие Луки историческим местом, где Красная армия одержала первую и стратегическую победу в ходе ВОВ, в результате этого город приобрел почетное звание Малого Сталинграда.

После этого стало известно, что Русская православная церковь начала проверку в отношении священнослужителей, принявший участие в открытии памятника Сталину в Великих Луках. В РПЦ подчеркнули, что священники участвовали в мероприятии по собственной инициативе, не получив благословения епархиального управления.