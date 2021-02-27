Мария Миронова впервые высказалась после смерти матери

https://static.news.ru/photo/d12059f6-78e4-11eb-a457-96000091f725_660.jpg Мария Миронова Фото: vk.com/maria_mironova_fk

Актриса Мария Миронова поблагодарила коллег и поклонников за поддержку, оказанную после смерти её матери — заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Она сделала первую за эти дни публикацию в соцсетях.

Миронова выразила особую благодарность директору театра «Ленком» Марку Варшаверу за помощь в организации похорон. Отдельную признательность она адресовала телеведущему Андрею Малахову за памятную передачу о её маме. По её словам, программа была «сильна, достойна, деликатна, точна» и явно сделана с любовью и уважением.

Спасибо огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в её адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев, — написала Миронова в Instagram.

Подписчики, в том числе и звёзды, в свою очередь, выразили актрисе свои соболезнования и постарались поддержать её добрыми словами.

Актриса театра и кино Екатерина Градова, известная широкой общественности по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», скончалась 22 февраля в Москве в возрасте 74 лет. По заключению врачей, у неё произошёл инсульт.

Градову похоронили на Троекуровском кладбище неподалёку от могилы скончавшегося недавно актёра Андрея Мягкова, писал NEWS.ru.