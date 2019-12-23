https://static.news.ru/photo/b193edb6-2631-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова и Мария Бутина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я её представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом, — сказала уполномоченный.

Ранее сообщалось, что Бутина в качестве эксперта войдёт в состав рабочей группы по защите прав соотечественников за рубежом. Вместе с ней будут работать общественные активисты, учёные и просто неравнодушные граждане. Они будут заниматься правовым просвещением и поддержкой родственников россиян, которые попали в трудную ситуацию за пределами страны, подготовкой документов и заявлений для сообщества.

Как ранее писал NEWS.ru, россиянка Мария Бутина, отбывавшая срок в американской тюрьме, отозвала свою апелляцию на приговор.