Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я её представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом, — сказала уполномоченный.
Ранее сообщалось, что Бутина в качестве эксперта войдёт в состав рабочей группы по защите прав соотечественников за рубежом. Вместе с ней будут работать общественные активисты, учёные и просто неравнодушные граждане. Они будут заниматься правовым просвещением и поддержкой родственников россиян, которые попали в трудную ситуацию за пределами страны, подготовкой документов и заявлений для сообщества.
Как ранее писал NEWS.ru, россиянка Мария Бутина, отбывавшая срок в американской тюрьме, отозвала свою апелляцию на приговор.
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