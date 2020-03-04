https://static.news.ru/photo/4907e0a8-5df0-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина считает, что если гражданин РФ нарушил закон, то судить его следует в России и отбывать наказание он должен на родине. Так она прокомментировала ситуацию с футбольными болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которых во Франции подозревают в покушении на убийство гражданина Великобритании.

Это — наши граждане, поэтому, если они нарушили закон, судить их должны в России. Отбывать наказание, если таковое предусмотрено по российскому закону, они должны у нас, — заявила «Ридусу» Бутина.

Россияне уже отсидели во Франции два года, однако окончательного обвинения им так и не предъявили. Бутина подчеркнула, что всех остальных участников потасовки — граждан других государств — уже давно отпустили, и в этом она усматривает «дискриминацию по признаку гражданства». Правозащитница считает, что России необходимо «включаться» в каждый такой случай и «стоять за своих». Она также обратилась к российским болельщикам с призывом поддержать товарищей.

Мы требуем одного: мы хотим судить своих граждан у себя! Виноват или нет, мы сами разберёмся, — подчеркнула Бутина.

Как писал NEWS.ru, в ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня 2016 года в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. УЕФА оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники», а трое граждан России были приговорены к тюремным срокам от 12 до 18 месяцев. Михаил Ивкин, в частности, был взят под стражу решением марсельского суда 22 марта 2018 года.