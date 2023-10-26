Марину Овсянникову лишили родительских прав: почему, где она находится Бывшего редактора Первого канала Овсянникову лишили родительских прав на дочь

Фото: Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС

Марина Овсянникова

Щербинский суд Москвы на закрытом заседании лишил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову родительских прав. Что об этом известно, почему было принято такое решение?

Почему Овсянникову лишили родительских прав

Иск подал бывший муж Марины Овсянниковой Игорь. Он заявил, что журналист манипулировала дочерью и незаконно вывезла ее из страны.

Игорь Овсянников давно развелся с супругой, до ее выхода в эфир Первого канала с плакатом. У пары двое совместных детей — 12-летняя дочь и 18-летний сын. С последним Овсянникова не общается, он сам принял решение жить с папой. Девочка находится вместе с матерью в Европе. Последний раз их видели в Берлине.

В октябре прошлого года Черемушкинский суд ограничил Овсянникову в родительских правах, постановив, что девочка должна проживать с отцом. Также журналиста обязали выплачивать алименты на обоих детей.

В августе Игорь Овсянников потребовал полностью лишить бывшую жену родительских прав.

Сейчас Овсянникова находится с дочерью в Европе. Отец пообещал добиться возвращения ребенка в Россию.

Почему Овсянникову приговорили к 8,5 года колонии

4 октября стало известно, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии Марину Овсянникову по делу о распространении фейков про российскую армию. Ее признали виновной по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС».

Суд также запретил журналисту администрировать сайты в течение четырех лет после освобождения.

Основанием для уголовного дела стал пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве в июле 2022 года, куда она вышла с антивоенным плакатом, на котором были размещены снимки погибших на Украине детей. Фото и видео с этой акции экс-сотрудница Первого канала также опубликовала в соцсетях.

Следствие установило, что на плакате содержалась «заведомо ложная информация о действиях военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста

Марина Овсянникова находилась под домашним арестом с 11 августа 2022 года. Мера пресечения действовала до 9 октября, однако 1-го числа ее бывший супруг заявил, что она скрылась в неизвестном направлении вместе с дочерью.

Журналист после побега из-под домашнего ареста сказала, что считает себя полностью невиновной в распространении фейков про ВС РФ.

«С 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее», — сообщила Овсянникова.

Тогда МВД объявило ее в розыск, а 20 октября 2022 года суд заочно арестовал журналиста. Позже адвокат Дмитрий Захватов заявил, что Овсянникова выехала за пределы России и находится «под защитой одной из европейских стран».

Что еще известно о деятельности Овсянниковой

В марте 2022 года, работая редактором на Первом канале, Марина Овсянникова во время прямого эфира новостей вышла за спиной ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, перед этим опубликовав обращение в соцсетях.

Руководство канала по факту инцидента организовало проверку, вследствие которой журналист была уволена. Овсянникову также оштрафовали на 30 тысяч рублей за несогласованную публичную акцию.

В июне 2022 года она сообщила, что отправилась на Украину, чтобы оказать помощь местному населению, но местные жители ее не приняли.

«Сделала ошибку, поехав на Украину. У меня были благие мысли, но там все восприняли не так», — жаловалась Овсянникова.

Позже она уехала в Германию, где некоторое время работала внештатным корреспондентом Die Welt. По завершении контракта Овсянникова ушла из немецкого издания.

Летом 2022 года Овсянникова вернулась в Россию. В августе того же года ее оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

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