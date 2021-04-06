Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Совет Общественной палаты исключил правозащитницу Марину Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщили в ОП.
Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович, — рассказали в палате журналистам ТАСС.
Эту информацию сама Литвинович подтвердила у себя в Facebook.
Меня исключили из членов ОНК Москвы, — написала она.
Литвинович обвинили в разглашении тайны следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любови Соболь. Она эти претензии отвергает.
Претензии возникли после выступления Литвинович в эфире телеканала «Дождь», где она рассказала, что Соболь допрашивали ночью, что запрещено. На сайте ОНК говорится, что на неё поступали жалобы от «граждан, адвокатов <...> и органов власти».
17 бывших и действующих членов ОНК Москвы подписали открытое письмо в поддержку Литвинович.
Правозащитница заявляла, что планирует пойти на выборы в Государственную думу, если её исключат из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, писал NEWS.ru.