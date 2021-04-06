Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

https://static.news.ru/photo/07b1141e-96e6-11eb-87dc-96000091f725_660.jpg Марина Литвинович Фото: marina.litvinovich/facebook.com

Совет Общественной палаты исключил правозащитницу Марину Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщили в ОП.

Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович, — рассказали в палате журналистам ТАСС.

Эту информацию сама Литвинович подтвердила у себя в Facebook.

Меня исключили из членов ОНК Москвы, — написала она.

Литвинович обвинили в разглашении тайны следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любови Соболь. Она эти претензии отвергает.

Претензии возникли после выступления Литвинович в эфире телеканала «Дождь», где она рассказала, что Соболь допрашивали ночью, что запрещено. На сайте ОНК говорится, что на неё поступали жалобы от «граждан, адвокатов <...> и органов власти».

17 бывших и действующих членов ОНК Москвы подписали открытое письмо в поддержку Литвинович.

Правозащитница заявляла, что планирует пойти на выборы в Государственную думу, если её исключат из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, писал NEWS.ru.