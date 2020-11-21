https://static.news.ru/photo/19e0bc1e-2c26-11eb-b0c2-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: _m_simonyan_/instagram.com

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян раскрыла свой секрет похудения на 20 килограммов.

По её словам, ей удалось так сильно похудеть после рождения третьего ребёнка в октябре 2019 года. При этом никакой речи об экстремальных диетах не идёт — журналистка попросту старается ограничить количество потребляемой пищи.

В частности, Симоньян полностью отказалась от употребления сладкого. Её первый приём пищи начинается в 11–13 часов. Стоит отметить, что журналистка позволяет себе есть всё что угодно только на завтрак. Она не отказывается от жареного, мучного и жирного, передаёт портал Woman.ru.

Второй приём пищи у Симоньян начинается в 17:00. В это время журналистка съедает небольшую порцию белка. По её признанию, до идеального веса ей осталось сбросить всего один лишний килограмм.

Ранее NEWS.ru писал, что Симоньян назвала смешными размеры штрафов, которые указаны в проекте закона о санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.

При этом она одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.