Маргарита Грачёва впервые обнародовала фото без протеза

https://static.news.ru/photo/005fd6bc-eb53-11ea-85dc-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Грачёва Фото: margoritka1211/instagram.com

Россиянка Маргарита Грачёва, которой ревнивый бывший муж отрубил кисти рук, впервые опубликовала фотографии без протеза. Снимки появились на её личной странице в социальной сети.

Жительница Серпухова отметила, что давно мечтала поучаствовать в такой фотосессии, но никак не решалась. По словам Грачёвой, она не могла появиться в публичных местах без протеза. Девушка даже не пошла на выпускной брата, потому что «железная рука» сломалась.

Как отметила Грачёва, ей не нравится, что с протезом и без него в обществе её воспринимают по-разному.

Когда я с протезом, все смотрят как на супергероя. А когда я с культёй, в большинстве случаев это взгляды жалости, — написала девушка в Instagram.

Трагедия в жизни Грачёвой произошла в 2017 году. Тогда ревнивый муж-садист по имени Дмитрий несколько раз вывозил её в лес и угрожал убить. В итоге он отрубил жене кисти рук (одну руку доктора смогли спасти), нанеся пострадавшей не менее десяти ударов топором. Дмитрия приговорили к 14 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 2 млн рублей. Сама Грачёва с таким решением не согласна. Ранее стало известно, что бывший муж продолжает угрожать девушке, находясь в колонии строгого режима.

Как писал NEWS.ru, Грачёва рассказала о своих планах на свадьбу.

Несмотря на то что 27-летняя мама двоих детей ещё не решила представить избранника широкой публике, она уже определила дату бракосочетания. Праздник должен состояться в сентябре.