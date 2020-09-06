Маргарита Грачёва рассказала о новом муже спустя год

https://static.news.ru/photo/fe851562-f031-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: margoritka1211/instagram.com

Маргарита Грачёва, которой бывший супруг отрубил кисти рук, уже год как замужем. Подписчики, следящие за её жизнью, думали, что праздник состоится на днях. Однако, как выяснилось, девушка целый год скрывала нового мужа.

Маргарита рассказала, что она и возлюбленный по имени Максим (совместные фото с ним она опубликовала в соцсети) расписались в Санкт-Петербурге. Об этом событии не знали даже родственники и близкие друзья. Они тоже были уверены, что свадьба ещё впереди.

По словам Маргариты, праздничный день они провели только вдвоём. Молодожёны решили отметить заключение брака наедине, без шумных гуляний.

А сегодня мы собрали в Питере всех самых родных и близких людей, с которыми мы хотим поделиться нашей историей и отметить наш первый год совместной жизни в браке, — написала Грачёва в Instagram.

Как писал NEWS.ru, девушка недавно впервые опубликовала фотографии без протеза. Снимки появились на её личной странице в социальной сети.

Жительница Серпухова отметила, что давно мечтала поучаствовать в такой фотосессии, но никак не решалась. По словам Грачёвой, она не могла появиться в публичных местах без протеза. Девушка даже не пошла на выпускной брата, потому что «железная рука» сломалась.