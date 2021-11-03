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Маньяки и девианты: в Мосгордуме прокомментировали драку в Ватутинках

13:41, 05 ноября 2021
Маньяки и девианты: в Мосгордуме прокомментировали драку в Ватутинках Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Напавших на мужчину с ребенком в подземном переходе с Новых Ватутинках четверых неизвестных вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в своем Telegram-канале назвал упырями.

Вчетвером бить одного - так ведут себя только упыри. Орать "е..л я твоего сына" - так ведут себя только маньяки и девианты. А, ну ещё латентные педофилы, - написал он.

По словам парламентария, неважно, кто и кому что говорил в ходе начала конфликта, но то, что дело закончилось нападением, требует классификации инцидента как уголовного преступления.

Как сообщалось ранее, полиция в Москве проводит проверку после резонансного инцидента в районе Новые Ватутинки, где мужчина с маленьким ребёнком подвергся нападению неизвестных. 

Инцидент произошёл накануне вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили. Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки на данный момент не уточняются. Случаем заинтересовался СК. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.

В социальных сетях появилась информация о том, что участники вчерашнего конфликта планируют встретиться на том же месте, чтобы опять выяснить отношения. На месте происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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