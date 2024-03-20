Манул Тимофей начал активнее гулять, продолжая худеть к лету Московский зоопарк: манул Тимофей продолжает худеть и весит уже 4,25 кг

Фото: vk.com/moscow_zoo

Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает сбрасывать вес, ему удалось похудеть до 4,25 килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. Там добавили, что Тимофей также начал активнее гулять по вольеру.

Тимоша продолжает похудение и весит уже 4,25 килограмма, летом его вес обычно составляет порядка 3,5 килограмма, — заявили в Московском зоопарке.

Представители зоосада отметили, что возросшая активность Тимофея связана с весной. Манул не только сидит на полочке, но и часто гуляет по вольеру, поскольку дорожки в нем подтаяли.

Тимофей начал «зажировку» еще осенью, тогда он стал больше есть и постепенно набирать вес, достигнув около семи килограммов. Такое поведение является типичным для манулов, живущих в условиях крайне суровой зимы.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что манул Тимофей является своеобразным конкурентом панды Катюши в борьбе за внимание россиян. По его словам, представитель семейства кошачьих привлекает посетителей грацией, брутальностью и свирепым видом, в отличие от «плюшевой» Катюши.

Новосибирский зоопарк публиковал видео, на котором уже другой манул сидит под снегом и смотрит на падающие снежинки. Зверь забрался на заснеженную крышу своего домика и внимательно изучил окружающую обстановку.