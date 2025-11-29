День матери
29 ноября 2025 в 16:30

Манты подождут! Готовлю узбекский ханум: нежный рулет из теста с мясом и специями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Все знают и любят манты — эти заветные мешочки из теста с сочной начинкой. Но их лепка отнимает столько времени, что зачастую руки доходят до них только по большим праздникам. А что, если я скажу вам, что есть способ получить тот же волшебный вкус, но в разы проще и быстрее? Знакомьтесь — ханум, ближайший родственник мантов из Узбекистана, который готовится в виде большого рулета. Это то самое блюдо, когда гениальная кулинарная идея рождается из желания сэкономить время, не жертвуя при этом вкусом. Нежное тесто, прослоенное ароматной картошкой с мясом и специями, вбирает в себя все соки и превращается в нечто невероятно душевное и сытное.

Для теста вам понадобится 400 граммов муки, стакан теплой воды, щепотка соли. Для начинки: 500 граммов картофеля, 300 граммов баранины или говядины, 2 луковицы, соль, молотый черный перец и чайная ложка зиры. Сначала замесите крутое тесто, как на лапшу, заверните в пленку и оставьте отдыхать. Теперь начинка: мясо нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами, картофель очистите и натрите на крупной терке. Все смешайте, посолите и обильно поперчите, добавьте зиру. Отдохнувшее тесто тонко раскатайте в большой прямоугольник. Равномерно распределите начинку по всему пласту, отступая от краев. Аккуратно, но плотно сверните тесто в рулет, защипните края. Смажьте рулет растительным маслом и заверните в пищевую пленку. Уложите ханум на решетку пароварки или мультиварки над кипящей водой и готовьте на пару ровно час. Готовый рулет нарежьте на толстые ломти и подавайте со сметаной или острым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
рецепты
рулеты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
