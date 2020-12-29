Мантуров сообщил о запасах лекарств по коронавирусу во всех регионах РФ

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об обеспеченности регионов РФ лекарствами, применяющимися при лечении коронавирусной инфекции. Он заявил, что регионы с запасом обеспечены лекарственными средствами.

В интервью телеканалу «Россия 24» Мантуров ответил на вопрос о достаточном количестве медикаментов в аптечных сетях. Министр обратил внимание на два аспекта этого вопроса.

Я бы разделил на две составляющие. Первое — госпитальный и амбулаторный сегмент. Этой проблемы практически и не было, сегодня она точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств по ковидной тематике, причём с запасами на несколько недель. Что касается аптечного сегмента, где мы видели одномоментный всплеск спроса, то мы видим уже положительную динамику. <...> В целом по России 88–90% человек не сталкивались [с отсутствием противовирусных препаратов]. И только в некоторых регионах от 10% до 12% человек ответили, что возникали трудности с приобретением [лекарств], — заявил Мантуров.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова привела цифры по смертности россиян от коронавируса. Они отличаются от тех, которые ранее сообщал оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. По словам Голиковой, реальное число умерших от вируса не только превышает 70 тысяч, но также более 45 тысяч смертей учитывается как те, на которые коронавирусная инфекция повлияла.

Вице-премьер надеется, что Россия совместно с другими странами будет работать над методологией учёта смертности от коронавируса. Она подчеркнула, что мир столкнулся с новым заболеванием, соответственно, и смертность от него является новой в статистике любого государства.