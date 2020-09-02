Мантурову сделали прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d8f057ac-ecef-11ea-b858-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Он уточнил, что использовалась российская вакцина «Спутник V», в больнице он после этого не лежал, был всё время «на ногах».

В первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учётом того что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал, — заявил в эфире телеканала НТВ Мантуров.

Он добавил, что с момента вакцинации прошло уже более двух недель, и он с уверенностью может заявить, что «ничего в организме не поменялось». Причиной вакцинации глава Минпромторга назвал нежелание выпасть из работы, так как ему приходится много ездить по регионам, посещать предприятия и общаться с людьми.

Как писал NEWS.ru, 20 августа зампред российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что ему сделали прививку от COVID-19. О своём самочувствии после вакцинации вице-премьер пока не рассказал.

Первая в мире вакцина от коронавируса, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), зарегистрирована под названием «Спутник V» 11 августа. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.