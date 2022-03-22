Мантуров: Россия может попрощаться с некоторыми иностранными автокомпаниями

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может столкнуться с проблемами в работе иностранных автопроизводителей, сообщает издание «Федерал пресс». По его мнению, с некоторыми компаниями, возможно, придётся окончательно «попрощаться». Он также отметил, что в России не исключает варианта международной кооперации в авиастроении с дружественными странами.

Возможно, придётся попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, нельзя вечно ждать решения об их работе в стране, — сказал министр.

Независимый автоэксперт Сергей Асланян между тем предположил, что зарубежные автопроизводители вернутся в Россию, когда ситуация успокоится и мир пересмотрит отношение к стране. Бизнес, по его словам, ориентирован на прибыль, а не на политические принципы.

Ранее сообщалось, что в Европе немецкие автомобильные компании BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу нескольких заводов из-за нехватки деталей, которые поставлялись с Украины. Немецкие автоконцерны не могут заниматься сборкой машин без специальных электрокабелей, которые закупались на Украине.