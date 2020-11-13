Мантуров рассказал об улучшении ситуации с лекарствами

https://static.news.ru/photo/dde62a1a-2738-11eb-90fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с лекарственными препаратами в России улучшается, поскольку производители максимально нарастили мощности. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Произошёл резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объёмов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста, — заявил министр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после резкого спроса ситуация улучшается, министерство получает информацию об этом.

Дефицит лекарств в аптеках возник из-за повышенного спроса граждан на антибиотики и другие противовирусные препараты. Также возникли проблемы с препаратами для больных коронавирусом, в том числе из-за трудностей в цепочке товарооборота.

Как писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции. Это позволяет получать документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки, чтобы ликвидировать проблемы с поставками.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир», необходимые для лечения коронавируса, стали дешевле в четыре раза.