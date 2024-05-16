Мантуров рассказал о замене западных машин на китайские для делегации РФ Вице-премьер Мантуров: делегации РФ выдали китайские машины вместо западных

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Представители Китая предложили российской делегации для поездок машины местных компаний, заявил в беседе с LIFE.ru вице-премьер РФ Денис Мантуров. Прежде, по его словам, для этих целей выделялись западные автомобили.

Между прочим, не дают больше западных. Раньше приезжали с делегацией, были импортные. А сейчас исключительно китайские, — уточнил Мантуров.

Вице-премьер также допустил возможность, что автомобили российской марки Aurus скоро могут начать поставлять в Китай. Однако для этого в стране необходимо создать должную сервисную инфраструктуру, добавил он. Мантуров также заметил, что выданная ему в пользование китайская машина не может сравниться с российским Aurus, но обещал более тщательно изучить ее при поездке в аэропорт.

Автоэксперт Иван Зенкевич ранее отмечал, что покупатели в Китае могут заинтересоваться в покупке российского Aurus. Но штучная продажа отечественных люксовых машин не сможет создать конкуренцию местным маркам на китайском рынке, а будет больше промоакцией Москвы. Он предположил, что стоимость Aurus в Китае может быть меньше, чем в России.