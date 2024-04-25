Мантуров раскрыл, что изменится в новой версии Aurus Senat Мантуров: в Aurus Senat будут отечественные запчасти и обновленный интерьер

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Обновленная версия отечественного автомобиля Aurus Senat, который представят на инаугурации президента России Владимира Путина, получит как внешние, так и внутренние изменения относительно предыдущей модели, рассказал LIFE.ru министр торговли и промышленности страны Денис Мантуров. В частности, машина получила импортозамещенные запчасти и новый интерьер. При этом на Параде Победы 9 Мая россиянам покажут старую модель, отметил министр.

Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены, — заявил Мантуров.

Ранее заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал, что локализация производства машин Aurus в России составляет порядка 90%. При этом в последнее время производство некоторых компонентов машин перенесли из недружественных стран в лояльные государства.

Также ранее главный дизайнер бренда Aurus Юрий Черненко сообщил, что компания планирует начать выпускать собственные электромотоциклы. На данный момент они проходят активные испытания. Однако Черненко уверен, что российские электромотоциклы имеют хорошие перспективы.