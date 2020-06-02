Мантуров признался, что хочет в отпуск

https://static.news.ru/photo/6cb74330-a581-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске, чтобы отдохнуть вместе с семьёй и почитать книги.

Как признался он РИА Новости, раньше второй половины июля ему точно уйти в отпуск не получится.

Министерство, которое возглавляет Мантуров, отвечает в правительстве за производство масок и других средств индивидуальной защиты, а также за оснащение медицинской техникой лечебных учреждений, принимает активное участие в разработке вакцины от коронавируса.

Конечно, хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы — почитать, в конце концов, художественную литературу, на что времени не хватает, — рассказал министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совете Федерации решили упредить проблему нехватки врачей в медицинских учреждениях после пандемии. Она может возникнуть, если в отпуска уйдёт слишком большое количество специалистов — те, кому положено по графику, и те, чей отдых пришёлся на период эпидемии и кто не смог воспользоваться этим правом своевременно.