Мантуров признался, что хочет в отпуск

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске, чтобы отдохнуть вместе с семьёй и почитать книги.
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Министерство, которое возглавляет Мантуров, отвечает в правительстве за производство масок и других средств индивидуальной защиты, а также за оснащение медицинской техникой лечебных учреждений, принимает активное участие в разработке вакцины от коронавируса.
Конечно, хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы — почитать, в конце концов, художественную литературу, на что времени не хватает, — рассказал министр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совете Федерации решили упредить проблему нехватки врачей в медицинских учреждениях после пандемии. Она может возникнуть, если в отпуска уйдёт слишком большое количество специалистов — те, кому положено по графику, и те, чей отдых пришёлся на период эпидемии и кто не смог воспользоваться этим правом своевременно.
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